Лидия Драгунова: Предварительное голосование - это форма социального опроса населения

21:45, 28 мая 2017, ПАИ

«Предварительное голосование — это ещё одна возможность выборщиков реализовать свои политические права, повлиять на политику и выбрать достойных кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах муниципальной власти в этом году» - считает депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, об этом она заявила сегодня, 28 мая, комментируя проходившее в Пскове и Дедовичском районе предварительное голосование по определению кандидатов от «ЕР» в гордуму Пскова и на пост главы Дедовичского района.

«Данная процедура дает возможность выявить настоящих лидеров нашей партии. Показатель того, что наша партия демократична, готова к новым лицам, идеям для развития и процветания нашей страны», - добавила Лидия Драгунова.