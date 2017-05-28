0
22:40
В предварительном голосовании «Единой России» в Дедовичском районе действующий глава оказался лишь третьим
09:32
Предварительное голосование «Единой России» проходит в Пскове и Дедовичском районе
16:54
Сквозь сито
14:31
Отчётный концерт
13:18
Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая
10:49
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
13:33
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
Еще новости
Политика

Лидия Драгунова: Предварительное голосование - это форма социального опроса населения

«Предварительное голосование — это ещё одна возможность выборщиков реализовать свои политические права, повлиять на политику и выбрать достойных кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах муниципальной власти в этом году» - считает депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, об этом она заявила сегодня, 28 мая, комментируя проходившее в Пскове и Дедовичском районе предварительное голосование по определению кандидатов от «ЕР» в гордуму Пскова и на пост главы Дедовичского района.

«Данная процедура дает возможность выявить настоящих лидеров нашей партии. Показатель того, что наша партия демократична, готова к новым лицам, идеям для развития и процветания нашей страны», - добавила Лидия Драгунова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Лидия Драгунова: Предварительное голосование - это форма социального опроса населения Сквозь сито Григорий Турчин: Лучше бы предварительное голосование «ЕР» проходило в рабочий день С 8:00 до 20:00 28 мая в Пскове и Дедовичах будут работать участки для предварительного голосования «Единой России» Эксперты: Уверенно предсказать результаты внутрипартийной борьбы за голоса избирателей практически невозможно 10 дней осталось до предварительного голосования «Единой России» в Пскове и Дедовичском районе (ВИДЕО) Виктор Антонов усомнился в успехе бывших членов других фракций в предварительном голосовании «Единой России» Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто Дебаты участников предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Дедовичского района пройдут 17 мая Как бы выборы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В предварительном голосовании «Единой России» в Дедовичском районе действующий глава оказался лишь третьим
28 мая 2017
В предварительном голосовании «Единой России» в Дедовичском районе действующий глава оказался лишь третьим
Предварительное голосование «Единой России» проходит в Пскове и Дедовичском районе
28 мая 2017
Предварительное голосование «Единой России» проходит в Пскове и Дедовичском районе
Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая
26 мая 2017
Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая 1
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
26 мая 2017
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
24 мая 2017
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
22 мая 2017
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 14
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
19 мая 2017
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi 1
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
19 мая 2017
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ 9

Идет загрузка...