В предварительном голосовании «Единой России» в Дедовичском районе действующий глава оказался лишь третьим

22:40, 28 мая 2017, ПАИ

Стали известны предварительные результаты праймериз «Единой России» по определению кандидатов на пост главы Дедовичского района. Как сообщил Псковскому агентству информации источник в региональном отделении партии, в ходе предварительного голосования, которое проходило сегодня, 28 мая, пенсионер МВД Геннадий Афанасьев набрал около 70% голосов, предприниматель Игорь Тарасов – порядка 15%, действующий глава района Игорь Гуменюк – около 10%, первый заместитель главы администрации Пушкиногорского района Виктор Иванов – порядка 5%.

Напомним, что в Псковской области в этом году «Единая Россия» проводит процедуру предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований, на должности глав в семи районах Псковской области, и довыборы в Псковское областное Собрание депутатов. Все выборные компании состоятся в сентябре 2017 года.

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты на выборах в Псковскую городскую Думу, депутатов Дедовичского районного Собрания и главы Дедовичского района проходило по первой модели: проголосовать сегодня, 28 мая, могли все жители округа. В остальных районах жители округов могли проголосовать непосредственно после завершения встреч участников предварительного голосования с выборщиками.