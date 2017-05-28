Стали известны предварительные результаты праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму Пскова

23:20, 28 мая 2017, ПАИ

Стали известны результаты предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» на выборах в Псковскую городскую Думу. Как сообщил Псковскому агентству информации источник в региональном отделении партии, в округе № 1 лидирует действующий депутат гордумы, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Григорий Турчин, набравший около 55% голосов. На втором месте - исполнительный директор ФК «Псков-747» Александр Коновалов, у которого около 33% голосов.

В округе № 2 порядка 55% получил директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин. Управляющая делами Псковской городской Думы Светлана Комарова получила 30%

В округе № 3 лидирует действующий депутат, генеральный директор ООО «Дистрибьюторская компания «Альфа» Владимир Коваленко (75%). Вторую позицию с 14% голосов занял директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.

В 4-м округе действующий депутат гордумы, заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов набрал 55% голосов, а второе место занял предприниматель Эдуард Белов с результатом 33%.

В округе № 5 глава Пскова Иван Цецерский набрал 56%. Второй результат – 48% - у директора МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерия Тюменцева.

В округе № 6 54% набрал генеральный директор ООО «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков, 42% - активист ОНФ, менеджер по закупкам ООО «Регион-Сервис» Сергей Елизаров.

Действующий депутат гордумы, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев в округе № 7 получил 37%, заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Галина Никитина – 19%.

81% голосов в округе № 8 набрала действующий депутат Елена Полонская. Тренер детско-юношеской школы по гребле «Ника» Сергей Мусиенко, занявший второе место, получил 31% голосов.

В округе № 9 с результатом 61% лидирует генеральный директор ООО «Версаль & К»

Иван Мешков. У врача-хирурга Псковской областной клинической больницы Дениса Федорова – 26%.

В округе № 10 действующий депутат, директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева получила 47%. Учитель математики школы № 24 Ольга Замирская и депутат, директор общеобразовательной православной школы регентов Жанна Иванова набрали по 24%.

В 11-м округе лидирует депутат, директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин с 56%. Занявший второе место директор ООО «Региональный экологический проект» Владимир Афанасьев получил 24% голосов.

В округе № 12 депутат гордумы, коммерческий директор ООО «Псковтехгаз» Григорий Стороненков набрал 89%. Пенсионер Федор Постнов – 20%.

В округе № 13 84% голосов набрал депутат, директор ООО «Лекор Инвест» Валерий Лесников. На втором месте с результатом 44% голосов его помощница, Диана Гринчишина.

Действующий депутат Псковской городской Думы, директор ООО «Базовый элемент» Дмитрий Барабанов набрал 53%. По 24% у представителя профсоюзов Игоря Иванова и директора ООО «Модуль Псков» Игоря Якубовского.

В округе № 15, по предварительным данным, победу с 49% голосов одержал директор ООО «Центр кровельных систем» Денис Иванов. У председателя регионального союза профсоюзных организаций «Соцпроф» Игоря Балабуста - 28%.

Напомним, что в Псковской области в этом году «Единая Россия» проводит процедуру предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований, на должности глав в семи районах Псковской области, и довыборы в Псковское областное Собрание депутатов. Все выборные компании состоятся в сентябре 2017 года.

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты на выборах в Псковскую городскую Думу, депутатов Дедовичского районного Собрания и главы Дедовичского района проходило по первой модели: проголосовать сегодня, 28 мая, могли все жители округа. Голосование проводилось по рейтинговой системе: в бюллетене можно было отметить одного и более кандидатов.

В остальных районах жители округов могли проголосовать непосредственно после завершения встреч участников предварительного голосования с выборщиками.