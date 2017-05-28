Фёдор Житник наступил по народному календарю

08:09, 29 мая 2017, ПАИ

29 мая по народному календарю наступил Фёдор Житник, пишет сalend.ru.

Русская православная церковь чтит в этот день память преподобного Феодора Освященного. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни, и в 14 лет Феодор тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей.

Услышав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий принял пришедшего отрока и оставил в своей обители, где Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах. После смерти Пахомия святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей. Он прославился святостью жизни и даром чудотворений. Почил Преподобный Феодор в глубокой старости, в 368 году.

В народе Феодора (Фёдора) прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в этот день подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.

На Фёдора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более, что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.