Роспотребнадзор предложил оградить детей от опасных походов

08:24, 29 мая 2017, ПАИ

Роспотребнадзор предложил ограничить возможность детей участвовать в опасных туристических походах, пишет газета «Известия».

Такая инициатива содержится в докладе Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей». Документ представили президенту России Владимиру Путину в апреле. В Роспотребнадзоре завили, что для развития инициативы ждут от главы государства соответствующих поручений.

«Нуждаются в определении критерии отнесения туристских маршрутов к маршрутам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов). Следует установить особенности, включая случаи запретов прохождения таких маршрутов детьми», — отмечается в документе Госсовета.

Эксперты, между тем, полагают, что камнем преткновения в этой инициативе станет именно классификация туристических маршрутов на безопасные, опасные или потенциально опасные, представляющие угрозу для детей, например, только при плохой погоде.

Кроме того, в законодательной базе РФ пока отсутствует комплекс документов, которые регламентировали бы защиту детей как потребителей туристических продуктов.