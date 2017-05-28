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Общество

Роспотребнадзор предложил оградить детей от опасных походов

Роспотребнадзор предложил ограничить возможность детей участвовать в опасных туристических походах, пишет газета «Известия».

Такая инициатива содержится в докладе Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей». Документ представили президенту России Владимиру Путину в апреле. В Роспотребнадзоре завили, что для развития инициативы ждут от главы государства соответствующих поручений.

«Нуждаются в определении критерии отнесения туристских маршрутов к маршрутам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов). Следует установить особенности, включая случаи запретов прохождения таких маршрутов детьми», — отмечается в документе Госсовета.

Эксперты, между тем, полагают, что камнем преткновения в этой инициативе станет именно классификация туристических маршрутов на безопасные, опасные или потенциально опасные, представляющие угрозу для детей, например, только при плохой погоде.

Кроме того, в законодательной базе РФ пока отсутствует комплекс документов, которые регламентировали бы защиту детей как потребителей туристических продуктов.

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