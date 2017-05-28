Митрополит Евсевий возглавил молебен с крестным ходом в Никандровой пустыни

08:35, 29 мая 2017, ПАИ

28 мая, в день памяти святых преподобных Евфросина и Серапиона Спасо-Елеазаровских, день прославления преподобного Никандра Псковского, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

После литургии владыка возглавил праздничный молебен с крестным ходом, у часовни в честь всех святых он совершил заупокойную литию по почившим православным христианам.

«В древние времена по всему миру царствовала страшная болезнь, которую в русском народе называли «сибирка». Сотни и тысячи людей умирали от этой лютой болезни. И знаю о том, что не только у нас в России, но и в других странах в такой момент народ просил Бога, просили Матерь Божию, просили угодников Божиих о прекращении этого страшного наказания Божия, когда эта страшная болезнь не щадила ни младенцев, ни молодых, ни старых. Только усердная молитва народа останавливала эту лютую болезнь. Так случилось и здесь, на нашей Псковщине, когда лютая, страшная болезнь уносила людей сотнями и тысячами. Так случилось и здесь, в Порховском крае. И обращаться было не к кому, как только к единому Богу, к небесной нашей Матери и к угодникам Божиим о прекращении этой эпидемии. Молитвами преподобного Никандра прекратилась и здесь эта страшная болезнь. И с того момента здесь в обители и в городе Порхове стали совершать молебное благодарение и ходить крестным ходом», - напомнил митрополит Евсевий.

Он пожелал всем помощи Божией, доброго здоровья и преподал свое архипастырское благословение, а маленьким богомольцам вручил сладкие подарки.