Известный псковский музыкант Александр Либ отметил своё 65-летие

08:42, 29 мая 2017, ПАИ

28 мая отметил свое 65-летие известный псковский музыкант, заслуженный артист России Александр Либ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поздравить юбиляра с днем рождения пришли друзья, коллеги, почитатели его творчества, представители власти города и области.

Глава Пскова Иван Цецерский в своем поздравлении подчеркнул, что с глубоким уважением относится к творчеству юбиляра. «Только на нашей земле могут проявлять свои таланты такие замечательные, творческие люди. Мы гордимся тем, что вы помогаете нам развивать псковскую культуру, благодарны за Вашу общественную работу. Надеемся, что вы как можно дольше будете оставаться в строю и радовать нас своим творчеством», - сказал он. И. Цецерский пожелал виновнику торжества крепкого здоровья, благополучия, благодарных зрителей, вдохновения на долгие годы и вручил ему почетную грамоту и цветы.

В свою очередь глава администрации города Игорь Калашников пожелал Александру Либу здоровья, удачи, творческих успехов, неиссякаемой энергии: «Вы стали визитной карточкой Пскова и области. Пусть и в дальнейшем ваши песни дарят окружающим положительный заряд энергии, и только добрые эмоции».

Также Александр Либ получил поздравления от коллег и поклонников.

Александр Либ родился 28 мая 1952 года в Днепропетровской области (Украина). В 1974 году он окончил Днепропетровское музыкальное училище по классу вокала. Творческую деятельность начал в качестве солиста ансамбля песни и танца «Славутич».

С 1975 года А. Либ живёт в Пскове, где начал работу в Псковской областной филармонии артистом - солистом ансамбля «Чудное мгновенье», затем ВИА «Каскад» и ансамбля «Гусляры». В настоящее время Александр Либ является художественным руководителем ансамбля русской музыки «Псков» и одновременно, на общественных началах, фольклорной группы «Эй, ухнем...!» и трио «Малиновый звон».

В 1989 году музыкант был удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР», в 2007 году награжден медалью «За заслуги перед Псковом». Александр Либ - участник многочисленных фестивалей и конкурсов разного уровня.