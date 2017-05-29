День военного автомобилиста отмечается в России 29 мая

08:56, 29 мая 2017, ПАИ

29 мая отмечается День военного автомобилиста Вооруженных сил РФ, пишет сalend.ru.

Праздник учрежден приказом Министра обороны РФ № 100 от 24 февраля 2000 года. Дата была выбрана не случайно. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота. Основной задачей этой роты была подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии. За короткий срок она фактически стала центром автотехнического обеспечения войск Российской армии и явилась прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных сил.

День военного автомобилиста — это дань историческим традициям, заслугам военных автомобилистов в мирное и военное время, их огромному вкладу в повышение и укрепление оборонного потенциала России.

Этот род войск входит в состав соединений, объединений, тыла армии и флота. Деятельность военных автомобилистов связана с эвакуацией раненых, больных, а также имущества, с доставкой материальных средств, перевозкой личного состава.

Военные автомобилисты перевезли свыше 101 миллиона тонн различных грузов в годы Великой Отечественной войны. Во время военных операций в Чечне они взяли на себя основную нагрузку по перевозке и снабжению военнослужащих.