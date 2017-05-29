Заведующая детским садом в Великих Луках оштрафована за нарушение закона о закупках

09:39, 29 мая 2017, ПАИ

Прокуратура Великих Лук провела проверку исполнения требований закона о контрактной системе в сфере закупок муниципальными учреждениями города и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что сведения об исполнении ряда муниципальных контрактов МБДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» были размещены в реестре контрактов с нарушением установленного трехдневного срока.

В этой связи прокурор города возбудил в отношении заведующей учреждением дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.

Постановлением руководителя Псковского УФАС заведующая привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.