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За организацию незаконной миграции в Пыталовском районе двое мужчин получили условный срок и лишились «Мерседеса»

В Пыталовском районе двое граждан России признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2016 года мужчины решили организовать незаконный транзитный проезд граждан Вьетнама из Москвы через территорию России в Остров, а затем в пограничную зону Пыталовского района для последующего незаконного пересечения границы РФ.

В декабре того же года осужденные встретили граждан Вьетнама, не имеющих документов, дающих право на пребывание на территории России, и перевезли их в пограничную зону Пыталовского района с целью организации дальнейшего незаконного пересечения границы с Латвией, в обход установленных пунктов пропуска.

При попытке перехода государственной границы виновных, а также граждан Вьетнама задержали пограничники.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы условно.

Автомобиль «Мерседес Бенц MЛ», используемый для перевозки граждан Вьетнама, обращен в собственность государства.
 

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