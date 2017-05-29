Ветеранов таможенной службы чествуют сегодня в России

10:37, 29 мая 2017, ПАИ

29 мая в России свой праздник отмечают ветераны таможенной службы. Как пишет сalend.ru, это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры современной таможенной службы.

День ветеранов российские таможенники стали отмечать после Постановления исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы от 10 июня 1999 года, принятого в связи с многочисленными «предложениями, поступившими от ветеранских организаций таможенных органов, ветеранов таможенной службы с целью сохранения традиций и обеспечения связи и преемственности поколений таможенников». Именно с этого времени 29 мая во всех таможенных подразделениях России организовываются торжественные праздничные мероприятия с выступлениями известных ветеранов, вручением наград, премий, организацией концертов.

Напомним, что профессиональный праздник работников российской таможни отмечается в России 25 октября, а Международный день таможенника — 26 января.