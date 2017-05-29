3 июня псковичи смогут попасть в фондохранилище Псковского музея

10:55, 29 мая 2017, ПАИ

3 июня в Пскове состоятся сборные экскурсии в фондохранилище музея-заповедника и музей-квартиру Юрия Спегальского. В фондохранилище музея (Комсомольский переулок, 6) всех желающих ждут к 12:00 на сборную экскурсию «Шум самовара, звон фарфора приглашает вас в музей», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского заповедника.

«Один из символов русского быта и до недавнего времени неотъемлемая его часть – самовар, на Руси известен только с XVIII века, как и сам обычай «чаепития». С начала XIX века, появляется большое количество самоварных фабрик на Урале, в Туле, Москве, Петербурге. Разные по форме – «бочонки», «дули», «шарообразные», на 10 ведер и маленькие дорожные – самовары всегда создают уют, располагают к дружеской беседе и гостеприимству, как верный и надежный друг», - отметили в музее.

«Фарфор и стекло - один из самых хрупких и недолговечных материалов, созданных человеком. В коллекции фондохранилища можно увидеть предметы «китайской» коллекции (XVII-XIX век), изделия французских, английских мастеров, русский фарфор начиная с XVIII столетия заводов Гарднера, Батенина, Юсуповых, братьев Корнильевых, изделия созданного «во славу государства Российского» Петербургского фарфорового завод», - добавили организаторы экскурсии.

Во время экскурсии гости узнают о традициях чаепития, правилах сервировки стола, истории самовара и фарфора. Стоимость экскурсии - 150 рублей с человека. Телефон для записи на экскурсию: 8 (8112) 72-70-97 Посетителям старше 14 лет необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В 14:00 состоится экскурсия по мемориальной квартире архитектора-реставратора Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14, квартира 74). Посетители музея узнают, как возрождали Псков после Великой Отечественной войны, познакомятся с особенностями архитектуры древнего Пскова, увидят уникальный интерьер, созданный самим Юрием Спегальским.

Стоимость экскурсии – 100 рублей с человека. Дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-86-95.