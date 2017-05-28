Пскович Олег Каранин победил на чемпионате Санкт-Петербурга и Ленобласти по мотокроссу

10:26, 29 мая 2017, ПАИ

Псковский спортсмен Олег Каранин занял первое место на чемпионате Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу. Об этом сообщил тренер гонщика Юрий Баулин.

«Олег Каранин уверенно выиграл два старта и лидировал до окончания заездов», - рассказал собеседник агентства и уточнил, что пскович выступал в самом мощном классе мотоциклов «Open».

Также тренер отметил, что 3-4 июня Олег Каранин примет участие в Чемпионате Европы, который состоится в селе Вельяминово Московской области.