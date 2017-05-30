Тур де Псков

09:27, 30 мая 2017, ПАИ

В рамках масштабной программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» Псков привлек более 650 тысяч евро на создание информационного туристского центра и велопешеходного маршрута, пролегающего по обновлённым и примечательным местам. Этот проект как нельзя лучше иллюстрирует ключевую мысль, прозвучавшую на недавно проходившем в Пскове Форуме приграничных регионов: трансграничное сотрудничество - это не благотворительность, а интересные и взаимовыгодные идеи, которые реализуются «на уровне конкретных людей». Псковское агентство информации узнало подробности не имеющего пока в нашем регионе аналогов проекта в сфере сохранения и продвижения культурного наследия.

Магнит для туристов

Проект создания второго по счёту в Пскове инфопункта для гостей из разных регионов и стран уже подготовлен, и после одобрения экспертов от чертежей и слов можно перейти к делу. Планируется, что новый центр притяжения туристов появится на улице Георгиевской, 4 – на этот раз повезло городской усадьбе Беклешова, которая находится в удручающем положении и ждёт своего часа. Со временем редкий образец деревянного классицизма превратился в старый дом с провалившейся крышей, однако 600 тысяч евро, надо полагать, исправят непростую ситуацию. Примерно такую сумму предполагается вложить в реконструкцию и приспособление объекта под туристические цели.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















Всего через два-три года историческое здание должно заметно преобразиться начиная с фасада. Внутри предусмотрят помещения для бизнес-инкубатора и проведения мастер-классов, сувенирный магазинчик и даже небольшой кинотеатр, где собираются показывать фильм о Пскове с древних времён до современности, в какой-то мере компенсируя отсутствие краеведческого музея.

«Мы хотели бы, чтобы в этом туристическом «магните» размещались и креативные индустрии, может быть, ремесленники, студенты дизайнерского факультета ПсковГУ, которые могли бы там развиваться, создавать, например, псковский аутентичный сувенир и продвигать современные идеи. Чтобы приезжающие туристы посещали этот дом и знакомились с историей Пскова», - делится задумками начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Кристина Кобызь.

Естественно, в центре туристам предоставят полную информацию о событиях и достопримечательностях, позаботятся об их комфортном размещении и сориентируют в многообразии кафе и ресторанов – в общем, подскажут, как, самостоятельно или с гидом, организовать свой отдых в Пскове. «Мы будем находиться в тесном контакте с Информационным туристским центром Псковской области и совместно работать над тем, чтобы распространение информации было в два раза больше, а также замещать друг друга по отдельным направлениям», - обращает внимание Кристина Кобызь. Иначе говоря, работы хватит всем, и дубля не получится.

Спортивный интерес

Новый инфоцентр станет отправной точкой увлекательного путешествия не только для туристов, но и для местных жителей. Ведь именно тут будет начинаться велопешеходный маршрут «Сердце Пскова», который некогда разработал и предложил городским властям региональный комитет по культуре.

Вариантов два. Первый путь протяжённостью 7 километров могут предпочесть пешеходы. Он пройдёт по набережной реки Псковы — набережной реки Великой — улице Свердлова (которую, кстати, в следующем году реконструируют за счёт госбюджета). Как раз такой маршрут прописан в проекте, впрочем, при дополнительном финансировании ничто не мешает удлинить его на 6 километров. «Крепостная стена на Запсковье достаточно хорошо сохранилась, и если, допустим, удастся в рамках подготовки к Ганзейским дням привлечь средства, то можно замахнуться и на большой маршрут, то есть обогнём с другой стороны реки Псковы и соединимся по Кузнецкому мосту. И это будет уже 13 километров», - обозначила курс Кристина Кобызь.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















































Тогда года через два все желающие смогут прокатиться с ветерком вокруг пятого кольца Пскова, охватывающего его центр и Запсковье. А чтобы отдыхающие не ошиблись на одном из поворотов, засмотревшись на чудесные церкви и башни (между прочим, они увидят аж 50 уникальных объектов), для них установят знаки и нанесут специальную маркировку на дорожное покрытие, и даже ровнять его не придётся, потому как маршрут будет пролегать по обновлённому пространству, которое остаётся лишь развивать.

В пути экскурсанты смогут получать информацию посредством QR-кодов, которые считываются с помощью мобильных приложений. Идея их размещения в туристских центрах и на информационных щитах на объектах показа воплотится в реальность в случае получения внебюджетных средств, и нужные заявки уже поданы. К слову, немало подходящих щитов имеется в Финском парке.

Деньги на закупку велосипедов для изучения Окольного города в проекте тоже не заложены. Велобизнес задумано отдать инвестору или опытному в этом вопросе Городскому парку культуры и отдыха, который приобретёт двухколёсный транспорт и организует велопрокат в инфоцентре.

Исторический акцент

Итак, стартовали. Дальше любители размеренного отдыха спокойно крутят педали и наслаждаются видами, а те, кому нужен досуг поактивнее, включаются в занимательную игру под названием «Ключи от сердца Пскова». Для этого организаторы расставят в укромных местах по маршруту 7-9 маленьких фигурок в форме герба или барса. Задача туриста - виртуально собрать их быстрее других.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



























Лучшему «поисковику» вручат, к примеру, сувенир или скидку на посещение кафе, ресторана, которая непременно пригодится в велопутешествии на приличное расстояние. «Даже в кафе туристы могли бы взять этот ключ, к примеру, в виде подставки под пиво. Хорошо было бы подключить точки питания к этой игре и заодно их развивать», - говорит Кристина Кобызь и отмечает, что затея с ключами могла бы стать псковской «фишкой».

Между тем Псков охотно готов перенимать и многолетний европейский опыт и продвигать свою ганзейскую историю, в том числе, во время прогулки по «сердцу» города. Впишутся сюда и интерактив в Кузнечном дворе, и экскурсия «Ганзейский Псков», придуманная псковским музеем, и другие тематические познавательные программы.

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Безусловно, детали ещё предстоит продумать, не забыв при этом об удобстве для особенных людей. Ровно год назад в составе группы международного проекта «Экомобильность» девушка-инвалид одной из первых оценила проектируемый веломаршрут и указала на некоторые его недостатки. Её замечания обещали учесть и передали в Управление городского хозяйства. О доступности для отдыхающих с ограниченными возможностями собираются позаботиться и при создании инфопункта. И это логично и правильно, когда речь идёт об одном из проектов «на уровне конкретных людей», без барьеров и без границ.