0
12:19
Первая в истории российская сессия международной конференции «Диалог Форт Росс» открылась в Пскове
11:17
Выставка фотографа из Пскова откроется в Эстонии
08:46
Частным детективам в России планируют дать официальный статус
21:54
Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2017». Часть 1-я (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:56
До 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 мая
12:22
Отличившиеся пограничники и служебная собака получили награды в Пскове
12:01
Александр Котов поблагодарил пограничников за честную и важную для государства службу
Еще новости
Общество

Выставка фотографа из Пскова откроется в Эстонии

1 июня в 15:00 в Музее народа сето в Вярска (Эстония) состоится открытие персональной выставки фотографа из Пскова Ирины Большаковой.

Как сообщила Псковскому агентству информации автор, на выставке будут представлены фотографии псковского фольклорного ансамбля «Плескава». «Вместе с ансамблем мы выезжали в Пушкинские Горы, в деревеньку Бугрово, там, на фоне красивых пейзажей, в аутентичной среде, в костюмах я их снимала. Я бы хотела видеть «Плескаву» на открытии выставки в Эстонии, однако у них, к сожалению, не оказалось виз», - уточнила Ирина Большакова.

На фото: Участницы ансамбля "Плескава"

Одновременно состоится презентация коллекции костюмов от печорского дизайнера Алёны Ивановой. Помимо собственно нарядов, в музее будут представлены и снимки костюмов на моделях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первая в истории российская сессия международной конференции «Диалог Форт Росс» открылась в Пскове
29 мая 2017
Первая в истории российская сессия международной конференции «Диалог Форт Росс» открылась в Пскове 1
Выставка фотографа из Пскова откроется в Эстонии
29 мая 2017
Выставка фотографа из Пскова откроется в Эстонии
Частным детективам в России планируют дать официальный статус
29 мая 2017
Частным детективам в России планируют дать официальный статус 2
Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2017». Часть 1-я (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 мая 2017
Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2017». Часть 1-я (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 мая
28 мая 2017
До 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 мая
Отличившиеся пограничники и служебная собака получили награды в Пскове
28 мая 2017
Отличившиеся пограничники и служебная собака получили награды в Пскове 2
Александр Котов поблагодарил пограничников за честную и важную для государства службу
28 мая 2017
Александр Котов поблагодарил пограничников за честную и важную для государства службу
Андрей Турчак поздравил пограничников с профессиональным праздником
28 мая 2017
Андрей Турчак поздравил пограничников с профессиональным праздником

Идет загрузка...