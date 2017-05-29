Выставка фотографа из Пскова откроется в Эстонии

11:17, 29 мая 2017, ПАИ

1 июня в 15:00 в Музее народа сето в Вярска (Эстония) состоится открытие персональной выставки фотографа из Пскова Ирины Большаковой.

Как сообщила Псковскому агентству информации автор, на выставке будут представлены фотографии псковского фольклорного ансамбля «Плескава». «Вместе с ансамблем мы выезжали в Пушкинские Горы, в деревеньку Бугрово, там, на фоне красивых пейзажей, в аутентичной среде, в костюмах я их снимала. Я бы хотела видеть «Плескаву» на открытии выставки в Эстонии, однако у них, к сожалению, не оказалось виз», - уточнила Ирина Большакова.

Одновременно состоится презентация коллекции костюмов от печорского дизайнера Алёны Ивановой. Помимо собственно нарядов, в музее будут представлены и снимки костюмов на моделях.