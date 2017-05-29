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Общество

Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвых водителей в Пскове и трёх районах области

В Пскове и трех районах области сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в областном центре на улице Железнодорожной полицейские остановили автомобиль «Опель Вектра», за рулем которого находился 59-летний нетрезвый пскович. Еще один 40-летний нетрезвый водитель, управлявший машиной ВАЗ, был выявлен на Крестовском шоссе в Пскове.

В Печорском районе вечером 26 мая по деревне Залесье на «Волге» ехал 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В Невеле ночью 27 мая по улице Урицкого на мопеде передвигался 21-летний местный житель, который также находился в нетрезвом виде.

В Великолукском районе ночью 26 мая на дороге Великие Луки - Невель стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого оказался  19-летний молодой человек в состоянии опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.
 

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