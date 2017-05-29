Глава псковского Молодёжного парламента о предварительном голосовании «Единой России»: Процедура была честная и открытая

12:43, 29 мая 2017, ПАИ

«Процедура была честная, прозрачная и открытая», - заявил председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев, комментируя прошедшее 28 мая предварительное голосование «Единой России» по выбору кандидатов для выдвижения от партии на выборах в Псковскую городскую Думу. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», по итогам предварительного голосования Денис Матвеев занял третье (непроходное) место.

«Я рад, что мой коллега по Молодёжному парламенту меня обошел. Это говорит о том, что парламент готовит активные политические кадры», - добавил Денис Матвеев. Он отметил, что его коллега – тренер, и у него было больше непосредственного контакта с избирателями.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов заметил, что в случае проведения ротации велика вероятность того, что на протяжении срока полномочий Псковской городской Думы будет возможность получить депутатский мандат. «Третье место в предварительном голосовании дает такую возможность», - пояснил он.