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Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая
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Политика

Глава псковского Молодёжного парламента о предварительном голосовании «Единой России»: Процедура была честная и открытая

«Процедура была честная, прозрачная и открытая», - заявил председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев, комментируя прошедшее 28 мая предварительное голосование «Единой России» по выбору кандидатов для выдвижения от партии на выборах в Псковскую городскую Думу. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», по итогам предварительного голосования Денис Матвеев занял третье (непроходное) место.

«Я рад, что мой коллега по Молодёжному парламенту меня обошел. Это говорит о том, что парламент готовит активные политические кадры»,  - добавил Денис Матвеев. Он отметил, что его коллега – тренер, и у него было больше непосредственного контакта с избирателями.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов заметил, что в случае проведения ротации велика вероятность того, что на протяжении срока полномочий Псковской городской Думы будет возможность получить депутатский мандат. «Третье место в предварительном голосовании дает такую возможность», - пояснил он.

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