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Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая
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Александр Котов: Мы делаем ставку на максимальное количество встреч с избирателями

«Мы делаем ставку на максимальное количество встреч с избирателями», - заявил секретарь псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя итоги предварительного голосования, прошедшего в Псковской области 28 мая. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 29 мая передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Котова, на любых выборах используется стандартный набор агитационных методов. «В наше время сложно выдумать какое-то ноухау. Всё уже испробовано. Однако никто не придумал ничего лучше непосредственного контакта с избирателями», - подчеркнул он.

Секретарь регионального отделения партии напомнил, что во время предвыборной кампании в прошлом году коллеги из «Справедливой России» сделали ставку на агитационно-пропагандистский материал и получили худший результат, чем ожидали. «Единая Россия», в свою очередь, решила сосредоточиться на встречах с избирателями. «Это тяжело, зачастую приходится отвечать на неприятные вопросы, но этот метод наиболее эффективен», - отметил Александр Котов.

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