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Политика

Почти 5 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в Пскове

В Пскове в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по определению кандидатов на выборы в городскую Думу приняли участие 4 тыс. 800 человек, то есть 2,9% от общего числа избирателей. Об этом сообщил секретарь псковского регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 29 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Что касается Дедовичского района, где проходило голосование по определению кандидата на пост главы муниципалитета, то там, по словам Александра Котова, на участки пришли 1 тыс.  350 человек, что составляет 11% от общего числа избирателей.

При этом секретарь регионального отделения партии уверен, что явку на предварительном голосовании партий повысить реально. «Первый фактор заключается в том, чтобы люди поняли, что от их выбора зависит, кто будет выдвинут на предстоящих выборах от партии. Это не формальная процедура, а реальная конкурент борьба», - заявил он.

Одной из причин не высокой явки в Пскове Александр Котов назвал недостаточную информированность избирателей о процедуре предварительного голосования. «Думаю, многие жители Псков и не знали о том, что проводится такое голосование. Возможно, стоит перенять опыт избирательной комиссии с рассылкой напоминания-извещения о предстоящем предварительном голосовании», - сказал он.

Ещё одним фактором, по мнению секретаря регионального отделения партии, была «некоторая «пересортица» с избирательными участками. Он напомнил, что в Пскове работали 15 участков, при этом люди шли голосовать не на привычный участок, что, возможно, сказалось на невысокой явке. 

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