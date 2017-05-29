Три действующих главы районов проиграли по итогам предварительного голосования «Единой России» в Псковской области

11:45, 29 мая 2017, ПАИ

Результаты предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в муниципалитетах Псковской области озвучил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 29 мая.

Напомним, предварительное партийное голосование прошло в регионе 28 мая. Во всей области, кроме Пскова и Дедовичского района, в нем приняли участие зарегистрированные выборщики.

В итоге, как сообщил Александр Котов, в Печорском районе действующий глава Сергей Васильев занял второе место, победитель – заместитель главы администрации Дмитрий Сопотов — получил на 20 голосов больше. Также проиграла глава Палкинского района Галина Кузьма, победителем оказался предприниматель Евгений Седов. А в Порховском районе, по словам спикера, безоговорочно лидирует действующий глава Виктор Степанов, он набрал более 400 голосов выборщиков. Аналогичная ситуация в Плюсском, Островском и Пыталовском районах — там победителями предварительного голосования «Единой России» стали главы администраций Анатолий Соловьев, Дмитрий Быстров, Лариса Сидорук, соответственно.

В Дедовичском районе действующий глава Игорь Гуменюк занял третью позицию, на первом месте - Геннадий Афанасьев, на втором - предприниматель Игорь Тарасов.

«Неожиданностей не произошло с проигрышем действующих глав муниципалитетов по итогам процедуры предварительного голосования. У проигравших глав недостаточно крепкие позиции были изначально, это послужило тому, что они не победили во время процедуры предварительного голосования», - прокомментировал Александр Котов.