Примерно на 30% обновится Великолукская городская Дума

12:04, 29 мая 2017, ПАИ

Действующие депутаты Великолукской городской Думы победили на восьми площадках предварительного голосования «Единой России» из десяти. Об этом сообщил секретарь псковского регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 29 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов отметил, что предварительное голосование по определению кандидатов для участия на выборах в Великолукскую городскую Думу еще не закончилось, всего должны быть проведены 15 площадок.

Секретарь регионального отделения партии добавил, что по причине неучастия действующих депутатов в Великолукской гордуме ротация превысил 30% ротации.