В Печорском районе произошла попытка фальсификации предварительного голосования «Единой России»

11:45, 29 мая 2017, ПАИ

Один из членов комиссии, которая занималась проведением предварительного голосования «Единой России» в Печорском районе, попался на попытке фальсификации. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил секретарь псковского регионального отделения партии, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

По его словам, член избирательной комиссии попытался «дорисовать» 11 голосов, что заметили другие участники предварительного голосования. Все фальсифицированные голоса в итоге были аннулированы, по данному инциденту был составлен акт.

Александр Котов отметил, что нарушителю административная ответственность за его проступок не грозит, так как речь идёт о внутрипартийных выборах. «Но есть ответственность партийная: местный политсовет должен отреагировать, это серьезное нарушение и реагировать надо жестко. Если это член партии — вплоть до исключения, чтобы было неповадно в будущем», — сказал секретарь местного отделения «Единой России».

Он также добавил, что пока жалоб и протестов по результатам голосования не поступало, но «если они вдруг появятся и будут обоснованными, у нас есть возможность отреагировать вплоть до признания результатов недействительными по какому-либо участку».