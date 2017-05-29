1
10:02
В Совете Федерации начались Дни Псковской области
23:20
Стали известны предварительные результаты праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму Пскова
22:40
В предварительном голосовании «Единой России» в Дедовичском районе действующий глава оказался лишь третьим
09:32
Предварительное голосование «Единой России» проходит в Пскове и Дедовичском районе
16:54
Сквозь сито
14:31
Отчётный концерт
13:18
Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая
Еще новости
Политика

В Печорском районе произошла попытка фальсификации предварительного голосования «Единой России»

Один из членов комиссии, которая занималась проведением предварительного голосования «Единой России» в Печорском районе, попался на попытке фальсификации. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил секретарь псковского регионального отделения партии, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

По его словам, член избирательной комиссии попытался «дорисовать» 11 голосов, что заметили другие участники предварительного голосования. Все фальсифицированные голоса в итоге были аннулированы, по данному инциденту был составлен акт.  

Александр Котов отметил, что нарушителю административная ответственность за его проступок не грозит, так как речь идёт о внутрипартийных выборах. «Но есть ответственность партийная: местный политсовет должен отреагировать, это серьезное нарушение и реагировать надо жестко. Если это член партии — вплоть до исключения, чтобы было неповадно в будущем», — сказал секретарь местного отделения «Единой России».

Он также добавил, что пока жалоб и протестов по результатам голосования не поступало, но «если они вдруг появятся и будут обоснованными, у нас есть возможность отреагировать вплоть до признания результатов недействительными по какому-либо участку».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Александр Котов: Рассчитываем, что победители представительного голосования «Единой России» выиграют выборы На предварительном голосовании «Единой России» в Островском районе 3 из 4-х кандидатов взяли самоотвод В Печорском районе произошла попытка фальсификации предварительного голосования «Единой России» Три действующих главы районов проиграли по итогам предварительного голосования «Единой России» в Псковской области Почти 5 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в Пскове В предварительном голосовании «Единой России» в Дедовичском районе действующий глава оказался лишь третьим Лидия Драгунова: Предварительное голосование - это форма социального опроса населения Сквозь сито Григорий Турчин: Лучше бы предварительное голосование «ЕР» проходило в рабочий день С 8:00 до 20:00 28 мая в Пскове и Дедовичах будут работать участки для предварительного голосования «Единой России»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Совете Федерации начались Дни Псковской области
29 мая 2017
В Совете Федерации начались Дни Псковской области
Стали известны предварительные результаты праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму Пскова
28 мая 2017
Стали известны предварительные результаты праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму Пскова 14
В предварительном голосовании «Единой России» в Дедовичском районе действующий глава оказался лишь третьим
28 мая 2017
В предварительном голосовании «Единой России» в Дедовичском районе действующий глава оказался лишь третьим 5
Предварительное голосование «Единой России» проходит в Пскове и Дедовичском районе
28 мая 2017
Предварительное голосование «Единой России» проходит в Пскове и Дедовичском районе
Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая
26 мая 2017
Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая 1
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
26 мая 2017
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
24 мая 2017
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
22 мая 2017
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 14

Идет загрузка...