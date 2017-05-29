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На предварительном голосовании «Единой России» в Островском районе 3 из 4-х кандидатов взяли самоотвод

В ходе предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата от партии на предстоящие в сентябре выборы главы муниципалитета 3 из 4-х кандидатов — все кроме действующего главы района Дмитрия Быстрова — взяли самоотвод. При этом один из тех, кто отозвал свою кандидатуру, мотивировал своё решение применением конкурентом административного ресурса и предрешенным характеров праймериз, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» секретарь псковского регионального отделения «ЕР», спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Я поручил тут же собрать политсовет и разобраться в ситуации. Большинством голосов было принято решение, что нарушений не обнаружено, а снятие кандидатов не влияет на дальнейшее проведение процедуры. Все были удовлетворены таким решением, в том числе и заявитель», — сказал он.

Напомним, первоначально помимо г-на Быстрова в предварительном голосовании в Островском районе принимали участие сотрудник охранного общества «Резерв», беспартийный Олег Андреев, а также члены партии «Единая Россия» — индивидуальный предприниматель Александр Михайлов и директор МУП «ПЖРЭУ» Владимир Никифоров.

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