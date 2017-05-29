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Общество

Экзамены по географии и информатике открыли основной период ЕГЭ-2017

29 мая начинается основной период ЕГЭ. В этот день проходят экзамены по географии,  информатике и ИКТ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Рособрнадзор.

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали около 65,5 тысячи человек. Для проведения экзамена по этому предмету задействованы 1 тыс. 725 пунктов. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ  - 40.

ЕГЭ по географии в основной период намерены сдать около 21,5 тысячи человек, открыты 1 тыс. 455 пунктов проведения этого экзамена.  Работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме, и использоваться технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня.

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