Телефонный мошенник из Приморского края лишил денег жительницу Дно

12:33, 29 мая 2017, ПАИ

Телефонный мошенник из Приморского края лишил денег жительницу Дно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На мобильный телефон женщины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одной из сотовых компаний. Под предлогом необходимости отключения услуг, которыми она не пользуется, незнакомец попросил уточнить данные банковской карты женщины. И после того, как она сообщила их, снял с ее карты около 15 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего. Выяснилось, в частности, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Приморском крае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.