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Александр Котов: Рассчитываем, что победители представительного голосования «Единой России» выиграют выборы

«Рассчитываем, что победители предварительного голосования, которые пользуются доверием и поддержкой избирателей, в последующем смогут стать победителями на выборах», - заявил секретарь псковского регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.  Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая прошла сегодня, 29 мая, в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Александр Котов отметил, что процедура предварительного голосования «Единой России» находится в завершающей стадии. Сегодня-завтра последние площадки пройдут в муниципалитетах, где голосование проводится по второй модели, то есть в нём участвуют зарегистрированные выборщики.  

Секретарь регионального отделения партии напомнил, что в предварительном голосовании приняли участие 750 претендентов на 394 мандата. На сегодняшний день проголосовали более 16 тыс. выборщиков, включая Псков и Дедовичский район, где отдать свой голос могли все желающие.  

В Пскове, где определяли кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу, были зарегистрированы 78 участников голосования, то есть по три человека на место. В Дедовичском  районе, где шло голосование за кандидата от партии на пост главы муниципалитета,  конкурс составил 4 человека на место. «Конкурентность была достаточно высокая», - прокомментировал Александр Котов.

Он подчеркнул, что была обеспечена открытость процедуры предварительного голосования, серьёзных нарушений при его проведении не выявлено.

«Несмотря на упреки в применении административного ресурса, упреки и замечания в формальности голосования,  там, где к этой процедуре подошли серьезно и добросовестно,  там всё прошло честно, объективно открыто, легитимно и в конкурентной борьбе», - подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России».

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