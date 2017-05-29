Звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет

14:32, 29 мая 2017, ПАИ

Звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет. Такой уникальный подход к наполнению тарифов демонстрирует Tele2 в своей новой наружной рекламе, телевизионных и радиороликах.

По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли знаменитых детективов, которые берутся за расследование очередного дела. Речь идет о пропаже оплаченных абонентом минут – по слухам, «их съедали». Пока сыщики идут по следу, зритель наблюдает атмосферу произведений Конан Дойля: сумеречный лес, густой туман и зловещие голоса диких животных.

Используя дедуктивный метод, сыщики анализируют улику, телефон с нулевым остатком минут, и находят виновных в исчезновении – это звонки внутри сети. Затем детективы оказываются в уютной английской гостиной: за традиционным чаем они обсуждают раскрытое дело и объясняют пострадавшей, как вновь не стать жертвой преступления. Простое решение предлагает Tele2: пропажа минут не грозит клиентам компании, так как звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет.

Новую тарифную линейку оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты тарифов «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» не ограничены в звонках на номера Tele2 по всей России. Разговоры с клиентами Tele2 не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату. Кроме того, на всех тарифах линейки «Мой Tele2» остатки не использованных в текущем месяце минут, гигабайтов и SMS переносятся на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.