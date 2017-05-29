0
16:01
Центр лечебной педагогики Псковской области получит особый статус
15:34
Число обратившихся за загранпаспортом псковичей выросло в два раза
14:32
Звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет
13:04
На реализацию социальных проектов НКО Псковской области получат 5 млн рублей
12:19
Первая в истории российская сессия международной конференции «Диалог Форт Росс» открылась в Пскове
11:17
Выставка фотографа из Пскова откроется в Эстонии
08:46
Частным детективам в России планируют дать официальный статус
Еще новости
Общество

Звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет

Звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет. Такой уникальный подход к наполнению тарифов демонстрирует Tele2 в своей новой наружной рекламе, телевизионных и радиороликах.

По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли знаменитых детективов, которые берутся за расследование очередного дела. Речь идет о пропаже оплаченных абонентом минут – по слухам, «их съедали». Пока сыщики идут по следу, зритель наблюдает атмосферу произведений Конан Дойля: сумеречный лес, густой туман и зловещие голоса диких животных.

Используя дедуктивный метод, сыщики анализируют улику, телефон с нулевым остатком минут, и находят виновных в исчезновении – это звонки внутри сети. Затем детективы оказываются в уютной английской гостиной: за традиционным чаем они обсуждают раскрытое дело и объясняют пострадавшей, как вновь не стать жертвой преступления. Простое решение предлагает Tele2: пропажа минут не грозит клиентам компании, так как звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет.

Новую тарифную линейку оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты тарифов «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» не ограничены в звонках на номера Tele2 по всей России. Разговоры с клиентами Tele2 не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату. Кроме того, на всех тарифах линейки «Мой Tele2» остатки не использованных в текущем месяце минут, гигабайтов и SMS переносятся на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Центр лечебной педагогики Псковской области получит особый статус
29 мая 2017
Центр лечебной педагогики Псковской области получит особый статус
Число обратившихся за загранпаспортом псковичей выросло в два раза
29 мая 2017
Число обратившихся за загранпаспортом псковичей выросло в два раза
Звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет
29 мая 2017
Звонки внутри сети на тарифах линейки «Мой Tele2» не расходуют пакет
На реализацию социальных проектов НКО Псковской области получат 5 млн рублей
29 мая 2017
На реализацию социальных проектов НКО Псковской области получат 5 млн рублей
Первая в истории российская сессия международной конференции «Диалог Форт Росс» открылась в Пскове
29 мая 2017
Первая в истории российская сессия международной конференции «Диалог Форт Росс» открылась в Пскове 3
Выставка фотографа из Пскова откроется в Эстонии
29 мая 2017
Выставка фотографа из Пскова откроется в Эстонии
Частным детективам в России планируют дать официальный статус
29 мая 2017
Частным детективам в России планируют дать официальный статус 2
Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2017». Часть 1-я (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 мая 2017
Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2017». Часть 1-я (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...