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Культура

Поэт и переводчик Вячеслав Куприянов приедет на Пушкинский праздник в Михайловском

Поэт, переводчик и прозаик Вячеслав Куприянов примет участие в поэтических чтениях в Михайловском 3 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Мероприятие пройдет в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Вячеслав Куприянов родился в Новосибирске. Окончил Московский государственный лингвистический университет. С 1967 года стал профессиональным литератором. Переводит поэзию и прозу, прежде всего с немецкого языка. Наиболее известны его переводы из Райнера Марии Рильке. Собственные стихотворения публикуются с 1961 года, проза - с 1970.

В 1976 году принят в Союз писателей в секцию художественного перевода «Без очереди, за талант». Является одним из первых в СССР поэтов, выбравших свободный стих (верлибр) в качестве основного направления творчества. Поэтому первые книги Куприянова появились, когда ему было уже за сорок лет. 

Куприянова переводили на многие иностранные языки. Его книги в переводах выходили в Англии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Индии, Македонии, Сербии, Хорватии, Шри-Ланке и других странах. Участник многих международных литературных форумов. 

Член Союза писателей России и Союза писателей Сербии. Член русского ПЕН-центра. Лауреат премии фестиваля поэзии в городе Гонеза (1986, Италия), лауреат Европейской литературной премии (1987, Югославия), обладатель Македонского литературного жезла (1999, Македония), лауреат премии Бранко Радичевича (2006, Сербия). Премия Министерства образования, искусства и культуры Австрии (2007). Премия «Моравский свиток», Сербия (2008). Бунинская премия (2010). 

Программа праздника и расписание автобусов на 3 июня.

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