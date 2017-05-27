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«Урал» угнал безработный в Дновском районе и попал в ДТП

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району задержали 19-летнего безработного молодого человека, который подозревается в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, ночью 27 мая с территории пилорамы в деревне Филиппково нетрезвый местный житель угнал грузовую машину повышенной проходимости «Урал». Однако, проехав несколько километров, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что ранее он уже был судим за угон.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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