Первая в истории российская сессия международной конференции «Диалог Форт Росс» открылась в Пскове

12:19, 29 мая 2017, ПАИ

29 мая в Пскове открылась первая в истории российская сессия международной конференции «Диалог Форт Росс», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Российско-американский форум, в котором принимают участие политики, культурные деятели, эксперты и представители крупнейших предприятий, нацелен на установление сотрудничества и преодоление противоречий между двумя странами. В этом году он посвящен теме сохранения и развития малых музеев и музейных брендов, а также развитию энергетики как важной части геополитики России и США.

Участников представительного форума приветствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он отметил, что псковский регион, Изборск, был выбран местом российской части конференций неслучайно. «Именно с территории этого древнего поселения началась русская земля», — сказал глава региона.

Он напомнил, что в 2012 году Изборск отметил 1150-летие со дня основания. К этой дате по Указу президента РФ Владимира Путина в Изборске был проведен большой комплекс работ, связанных с археологией, реконструкцией, реставрацией и восстановлением российской жемчужины. Были изысканы средства на музеефикацию крепости и приспособление ее под современное использование. Все это привлекло инвестиции в сферу туризма, а туристический поток в область вырос с 200 тысяч посетителей в 2009 году до почти 500 тысяч в 2016 году.

Губернатор также обратил внимание, что у участников двухдневной конференции будет возможность обсудить не только темы культуры и экономики, но и поговорить о политике, потому что «эти три составляющие неразрывно связаны между собой». Андрей Турчак пожелал участникам встречи содержательных бесед. От себя лично и от лица жителей Псковской области глава региона поблагодарил компанию «Транснефть» за то внимание, которое она уделяет историческому и культурному наследию региона, и выразил надежду, что это сотрудничество будет продолжено.

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев согласился с тем, что организация первой в истории российской сессии «Диалога Форт Росс» стало результатом больших и длительных усилий. «Особенно важно, что результатом нашего единодушия стал настрой на продуктивную совместную работу», — отметил он. Николай Токарев подчеркнул, что «двусторонняя конференция призвана расширять и развивать российско-американские контакты, служить эффективным инструментом дипломатии», и выразил всем признательность за сотрудничество и товарищеский подход в работе.

В свою очередь посол США в России Джон Теффт назвал мероприятие «важным и своевременным» и подчеркнул, что потребовалось немало усилий и времени, чтобы его организовать. Кроме того, Джон Теффт выразил благодарность участникам конференции за то, что они поддержали инициативу и приняли участие в диалоге между Россией и Америкой. «Такие контакты позволяют наводить мосты между народами, укрепляя взаимоотношения на почве общей истории и культуры», — сказал посол США в России и добавил, что культурные обмены служат более широким целям.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уверен, что Псков и Изборск были выбраны местом проведения российской части «диалога Форт Росс» в связи с тем, что именно на этой земле зарождалась первая в мире демократия.

За возможность побывать на Псковской земле и увидеть места исторической славы России, знакомых каждому со школьной скамьи, организаторов форума поблагодарил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Форум укрепился в статусе авторитетной дискуссионной площадки, способствующей развитию диалога между Россией и США по многим значимым вопросам, расширению возможностей международного сотрудничества и реализации совместных проектов», — добавил он.

Добавим, что международная конференция «Диалог Форт Росс» с 2012 года проходит в США. С инициативой провести мероприятие в России выступила спонсор форума ПАО «Транснефть». Крепость Форт-Росс является побратимом крепости «Изборск».