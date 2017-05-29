О вреде алкоголя и наркотиков рассказали осуждённым сотрудники псковского УФСИН

15:14, 29 мая 2017, ПАИ

В рамках проведения профилактической операции «Надежа» сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области провели мероприятие, направленное на недопущение повторения правонарушений и преступлений среди лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии, прошедшем на базе Псковского филиала Академии ФСИН России, приняли участие представители общественной организации «Здоровой город», Центра занятости населения города Пскова и духовенства. Приглашенные гости провели познавательные беседы, лекции, тренинги.

Осужденным рассказали о вреде алкоголя и наркотиков, напомнили о важности занятиями спортом, ведении правильного образа жизни, семейных и общественных ценностях. Кроме того, до слушателей была доведена информация и даны рекомендации по вопросам трудоустройства, получения дополнительной профессии и повешения квалификации.

«Отдел исполнения наказания уголовно-исполнительной инспекции тесно взаимодействует с государственными, общественными организациями и церковью. Данные встречи направлены на снижение уровня повторных преступлений, духовно-нравственное воспитание осужденных, состоящих на учете в УИИ, а также оказание помощи в трудоустройстве», - сказала сотрудник УИИ УФСИН России по Псковской области Марина Джангирян.