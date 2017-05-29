На реализацию социальных проектов НКО Псковской области получат 5 млн рублей

13:04, 29 мая 2017, ПАИ

В этом году социально ориентированные некоммерческие организации получат на реализацию социальных проектов на территории Псковской области субсидию из областного бюджета в размере 5 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Управление внутренней политики. Соответствующее решение было принято на заседании конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО.

«Администрация региона продолжает поддержку социально ориентированных НКО. Было принято решение, что максимальный размер предоставляемой субсидии составит до 300 тысяч рублей. По опыту прошлого года можно сказать, что это хорошие деньги. Они реально позволяют социально неравнодушным людям реализовать задуманное с наибольшей эффективностью», — отметила член конкурсной комиссии, директор Псковского областного колледжа искусств Зинаида Иванова.

Конкурс начнется 30 мая. Он осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области».

Всего с 2010 по 2016 год администрация Псковской области в рамках конкурсных отборов поддержала 209 социальных проектов (99 НКО), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями на общую сумму более 71 млн рублей.

В настоящий момент в регионе зарегистрировано более 1,1 тысячи НКО.