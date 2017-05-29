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Общество

Студент ПсковГУ занял второе место на всероссийском конкурсе научных работ «Экономический рост России»

Студент третьего курса финансово-экономического факультета Псковского государственного университета Максим Круг занял второе место на ХХ юбилейном всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост России». Стать серебряным призером третьекурснику помогло его научное исследование «Влияние неравенства на экономический рост российских регионов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Конкурс проводится в связи с важностью и необходимостью экономического образования среди студентов вузов и играет большую роль в развитии инновационной экономики страны, отмечает Вольное экономическое общество России, которое выступает организатором.

Ежегодно в нем принимает участие порядка 3 тысяч студентов из разных уголков страны. Среди участников выявляются молодые таланты, которые в будущем смогут войти в элиту российских ученых и экономистов-практиков. Победители и призеры получают не только дипломы и денежные премии, но и возможность опубликовать свои научные работы в специальном томе «Трудов Вольного экономического общества России».

Как отметили в ПсковГУ, за время своего обучении Максим Круг продемонстрировал высокие успехи в научной и учебной деятельности благодаря участию в различных олимпиадах, конкурсах и конференция регионального и всероссийского масштаба.

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