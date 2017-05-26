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Экономика

Государство удвоило взносы псковичей-участников программы софинансирования пенсии за 2016 год

В прошлом году жители Псковской области, участвующие в программе государственного софинансирования пенсии, внесли на свои счета 22,9 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

В мае государство прософинансировало взносы в пределах от 2 тысяч рублей до 12 тысяч рублей. Средний платеж на одного участника программы в 2016 году превысил 5 тыс. рублей. Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства выплатят при выходе гражданина на пенсию (или правопреемникам в случае смерти гражданина).

Специалисты ОПФР напоминают, что с 2015 года изменились сроки обращения за единовременной выплатой – получить ее можно один раз  в пять лет (участники Программы чаще всего получают пенсионные накопления как раз в виде единовременной выплаты).

В целом за все время действия программы псковичи внесли в фонд своей будущей пенсии более 200 млн рублей.

Действующий в 2014-2017 годах мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на ОПС не затрагивает действие программы: взносы ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме.

Подробная информация о программе государственного софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан по вопросам участия в программе 8 800 302-23-02 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

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