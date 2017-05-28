Детская велогонка состоится в Пскове 10 июня

15:57, 29 мая 2017, ПАИ

10 июня в Пскове состоится шестая большая детская велогонка. Велозаезды пройдут на стадионе «Машиностроитель», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Возраст участников - от двух до десяти лет включительно. Старты проводятся по возрастным группам и по типу велосипеда. Для детей и родителей будет подготовлена анимационная программа. Каждый участник получит грамоту и медаль.

Как сообщили организаторы, обязательными условиями участия являются: наличие шлема (остальная защита желательна), исправность велосипеда и тормозов, регистрация (предварительная и в день гонки), оплата стартового взноса, демонстрация свидетельства о рождении ребенка для подтверждения указанного возраста. Более подробную информацию можно узнать на странице в сообществе.

Соревнования поддерживает Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.