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Общество

Псковские выпускники сдают ЕГЭ по географии и информатике в лицее №4

Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по географии и информатики в лицее № 4, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета. Контролируют ход экзаменов 20 общественных наблюдателей, а также дистанционно онлайн-наблюдатели, в том числе федеральные эксперты.

Экзамены проводятся по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору. Самыми популярными предметами по выбору традиционно являются обществознание, история, физика, биология. Всего в экзаменах примут участие 1054 человека.

Выпускники прошлых лет в этом году сдают ЕГЭ отдельно в другие сроки.

График объявления результатов по всем предметам опубликован на портале ЕГЭ. Узнать свои результаты участники могут также на портале ЕГЭ и через личные кабинеты на сайте Государственного управления образования Псковской области.

Основной период ЕГЭ 2017 года продлится до 20 июня, с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

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