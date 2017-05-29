Полицейские из Пскова выехали в командировку на Северный Кавказ

13:33, 29 мая 2017, ПАИ

29 мая в служебную командировку на Северный Кавказ отправилась группа сотрудников УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

У здания Центра профессиональной подготовки УМВД на торжественном построении полицейские прошли инструктаж и получили последние напутствия. Сопровождать стражей порядка к месту несения службы будет заместитель начальника Управления полковник полиции Алексей Дмитриев.

Псковичам предстоит в течение шести месяцев выполнять ответственные обязанности по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Республики Дагестан. Их проводили сослуживцы, родные и близкие.