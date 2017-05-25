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Культура

Пскович Даниил Дмитриев завоевал второе место в конкурсе молодых оперных режиссеров «Нано-Опера»

В московском театре «Геликон-Опера» при поддержке телеканала «Россия К» завершился III Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера». Впервые в конкурсе принял участие представитель из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В финальном туре семь молодых режиссеров ставили массовые сцены с участием солистов театра и артистов хора. За 15 минут на глазах у зрителей им предстояло создать фрагмент спектакля.

Пскович Даниил Дмитриев выбрал для представления сцену драки из «Кармен» Бизе и завоевал почетное 2 место. Председатель жюри, художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман вручил молодому режиссеру диплом «За лучшую режиссерскую работу с актером» и поздравил с победой. Красноярский театр оперы и балета не остался в стороне и присудил свой приз Даниилу Дмитриеву (работа ассистентом на постановке спектакля). Также Даниил получил приз зрительских симпатий, набрав 32,5% голосов.

Добавим, в состав жюри входили руководители лучших мировых театров, известные журналисты, музыкальные эксперты, представители теле- и радиоканалов.

Отметим, «Нано-Опера» - международный конкурс молодых оперных режиссеров, организованный московским музыкальным театром «Геликон-Опера» проходил в III тура: в I туре участники представляли работу над оперной арией, во II туре - работу над дуэтом, а в III туре продемонстрировали массовые сцены из известных опер.

По словам одного из представителей жюри, конкурс дает возможность начинающим режиссерам проявить себя в работе с профессиональными артистами, а зрителям - увидеть, как на их глазах создаются сцены оперных спектаклей и погрузиться в тонкости профессии оперного режиссера.

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