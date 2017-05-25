10 заявок уже поступили от желающих обучаться актёрскому мастерству в Пскове

13:51, 29 мая 2017, ПАИ

На сегодняшний день поступили 10 заявок от желающих обучаться актёрскому мастерству в Пскове, сообщила заведующая литературной частью Псковского областного академического театра драмы имени А. С Пушкина Любовь Никитина на брифинге 29 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что набор студентов в Пскове на отделение «Актерское искусство» проводит Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).

По словам Любови Никитиной, всего набор производится на 12 бюджетных мест, при большом количестве желающих, возможно, будут открыты и платные места.

Завлит театра отметила, что воспитание своих актеров для труппы - важный момент и такой опыт уже был в 2004 году. Тогда, рассказала она, обучение было организовано на базе колледжа искусств: трое прошедших тогда обучение актёров работают в псковском театре, ещё один – Виктор Степанян – уехал и Пскова и на сегодняшний день довольно известный артист, пятая выпускница трудится в Ярославском театре. Кроме того, был опыт организации обучения для актёров театра кукол, добавила Любовь Никитина.

На этот раз, проинформировала она, партнёрами театра выступают РГИСИ и Псковский государственный университет.

Обучение будет идти 4 года, занятия в Пскове непрерывно будет вести художественный руководитель псковского театра Александр Кладько, сессии же будут проходить в Санкт-Петербурге. Иногородним студентам предоставят общежитие.

Заявки на обучение принимаются от абитуриентов в возрасте до 23-25 лет. Прослушивания будут проходить в июне. Предварительный отбор пройдёт в театре, а затем уже прослушивание комиссии РГИСИ. Любовь Николаева обратила внимание абитуриентов на то, что необходимо подготовить не менее 4 стихотворных произведений, двух басен и двух прозаических отрывков. «Человек должен показать себя в разных ракурсах», - подчеркнула она.

Запись проводится по телефону в Пскове 29-18-18, подробную информацию можно узнать на сайте театра.