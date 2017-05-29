На Пушкинский праздник поэзии псковичей отвезут бесплатные автобусы

14:11, 29 мая 2017, ПАИ

3 июня из Пскова на 51-й Пушкинский праздник поэзии можно будет добраться на бесплатном автобусе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

В частности, будет организован рейс автобуса до Пушкинских Гор от ДКП (Центр семьи) со стороны памятника Ленина в 9:00 и от автостанции Пушкинских Гор 20:00 до Пскова (площадь Ленина). Также запланированы 10 бесплатных автобусов для студентов высших и средних учебных заведений, которые будут отходить от главного корпуса ПсковГУ 3 июня в 9:00. Кроме того, в Пушкинских Горах 3 июня по маршруту Пушкинские Горы – Михайловское будут курсировать автобусы с интервалом движения – 15 минут.

Также ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» снизил цены на билеты в этот день до 200 рублей. Автобус «Псков – Пушкинские Горы – Псков» будет отправляться в 2:20 (220 рублей), 4:05, 7:20, 10:25, 11:30, 12:25, 14:30, 16:30, 18:20, «Пушкинские Горы — Псков» - 6:19, 9:30 (220 рублей), 10:35, 13:04, 13:25, 15:38 (260 рублей),18:13, 21:45, 23:20. Время в пути составляет 2 часа 20 минут.

Телефон для справок 8-800-222-72-72. Режим работы контактного центра: с 8:00 до 20:00.