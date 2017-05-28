141 тысяча иностранцев и лиц без гражданства въехали в Псковскую область с начала года

14:19, 29 мая 2017, ПАИ

В 2017 году 141 тысяча иностранцев и лиц без гражданства въехали в Псковскую область и 138 тысяч выехали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Олег Панкевич на пресс-конференции 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Псковская область на протяжении длительного времени является транзитным регионом, большинство иностранных граждан пользуются наличием трех границ», - заметил Олег Панкевич.

По его словам, в этом году в управление по вопросам миграции обратились 13 тысяч граждан, которые по какой-то причине остались в регионе. Также он рассказал, что чаще всего из Псковской области выезжают граждане прибалтийских государства, а приезжают и остаются граждане Узбекистана (более 20%), как правило, трудовые мигранты, Белоруссии (16%), Украины (15%), Латвии, Эстонии (7%), Таджикистана и Молдавии (по 5%).

Олег Панкевич уточнил, что на сегодня в Псковской области 2829 мигрантов имеют право на проживание (его выдают на три года), 2818 - вид на жительство (выдается на 5 лет). Он также рассказал, что квота на выдачу мигрантам разрешений на временное проживание выбирается очень быстро: часть выделяется Псковскому государственному университету, а часть – по заявкам районам.

Помимо этого, представитель ведомства обратил внимание, что частные визиты составляют 24%, визиты в связи с работой по найму - 21%, в связи с учебой и туризмом — 8-9%.