Евдокия Свистунья наступила по народному календарю

08:59, 30 мая 2017, ПАИ

30 мая по народному календарю наступила Евдокия Свистунья, пишет сalend.ru.

В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картофель.

Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер — к холодному лету.

Также в этот день почитали святого Андроника — или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло». Для этой же цели произносили особые заговоры и совершали разные обряды. Распространен был, например, такой: крестьянин выходил в поле, кланялся на все четыре стороны, брал осиновую ветвь, обтесывал ее и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.