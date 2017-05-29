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Общество

Детский праздник пройдет в Пскове 1 июня

1 июня в 12:00 в амфитеатре Детского парка Пскова для псковичей и гостей города состоится праздничная концертная программа, посвящённая Международному дню защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед зрителями выступят детский хореографический образцовый ансамбль «Солнышко», воспитанники спортклуба «Бригантина», вокальный коллектив «Карамелька», танцевальный коллектив «Fresh», детский хореографический коллектив «Созвездие» покажет танцевальный спектакль «В гостях у Буратино». Кроме того, своё искусство представят участники Клуба спортивного собаководства.

Активные участники интерактивной программы «Пой вместе с нами» в подарок получат пригласительные билеты на аттракционы городского парка и аквагрим. Все юные артисты также будут поощрены бесплатными билетами на аттракционы.

Организатором мероприятий выступает Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

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