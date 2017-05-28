12-летний пловец Андрей Селягин установил новый рекорд Псковской области

15:59, 29 мая 2017, ПАИ

В бассейне спорткомплекса СДЮСШОР «Барс» в Пскове прошел турнир по плаванию на Кубок города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, спортсмен Андрей Селягин установил новый рекорд области для возраста 12 лет на дистанции 50 м кролем на спине.

В соревнованиях приняли участие 138 спортсменов, они соревновались в индивидуальных заплывах. Победители были определены на каждой дистанции по лучшему техническому результату в двух возрастных группах: 2002 года рождения и 2003-2009 года рождения.

В старшей возрастной группе лучшими на трёх дистанциях стали кандидаты в мастера спорта (КМС) Алексей Воробьёв (50 м, 100 м вольный стиль и 100 м комплексное плавание) и Андрей Морозов (200 м комплексное плавание, 100 м и 200 м кроль на спине).

На двух дистанциях первыми оказались три спортсмена: КМС Каролина Мордовцева (100 м вольный стиль и 100 м кроль на спине), Юлия Захарова (100 м баттерфляй и 200 м комплексное плавание) и Кристина Каденова (100 м комплексное плавание и 200 м кроль на спине).

У кандидатов в мастера спорта Виолетты Родионовой и Кирилла Логинова, а также у Кристины Волочковской, Александра Мятыгина - по одной победной дистанции.

В младшей возрастной группе наиболее результативно выступили КМС Лина Салихова и Артём Савельев. У каждого из них по пять победных дистанций. Станислав Домиенко показал лучшие результаты на трёх дистанциях - 50 м вольный стиль, 100 м и 200 м брасс. Станислав Степанов и Артур Сухарев стали первыми дважды, Полина Гуслина, Мария Фомина, Софья Константинова, Анастасия Борзенко, Даниил Андреев, Андрей Селягин и Михаил Семёнов - единожды.

Андрей Селягин установил новый рекорд Псковской области для возраста 12 лет на дистанции 50 м кроль на спине.

Отметим, в ходе соревнований нормативы, установленные для присвоения спортивных разрядов, впервые выполнили четырнадцать обучающихся в СДЮСШОР по плаванию «Барс».