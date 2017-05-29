Более тысячи патентов на работу выдали иностранцам в Псковской области в этом году

14:30, 29 мая 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области выдали иностранцам более тысячи патентов на работу. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Олег Панкевич на пресс-конференции 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Панкевич добавил, что с начала года были выявлены 94 нарушения в области привлечения иностранных работников к труду на территории региона. Большая их чисть зафиксирована в сфере лесного хозяйства (нарушители, в основном, - граждане Украины), на втором месте идут частные хозяйства и частные работы (строительство, няни, гувернантки).

«Если вы решили нанять на работу граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, то необходимо оформить документы, а граждане Белоруссии, Казахстана и ряда других государств могут обойтись без патента, работодателю необходимо только уведомить миграционную службу», - напомнил выступающий.

Он добавил, что патент выдается через 10 рабочих дней, предварительно все иностранные граждане проходят процедуру дактилоскопии, причём эта процедура действует для всех, кто оформляет разрешение на временное проживание в России, на вид на жительство, а не только для тех, кто намерен получить патент.

Кроме того, Олег Панкевич рассказал, что на сегодняшний день в Центре временного содержания иностранных граждан находятся порядка 60 человек, которые ждут депортации из РФ или административного выдворения за пределы страны.