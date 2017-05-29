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Сообщать о «резиновых квартирах» в своих домах призывает псковская полиция

В случае обнаружения в своих домах «резиновых квартир» врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Олег Панкевич рекомендовал набрать номер 02 или позвонить на телефон доверия миграционной службы. Об этом он заявил на пресс-конференции 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На каждое такое сообщение мы реагируем, выезжаем, опрашиваем соседей, сообщаем и консультируемся с управляющими компаниями. От управляющих компаний вообще еженедельно поступает информация с просьбой проверить тот или иной адрес», - сказал Олег Панкевич.

Он отметил, что 10 человек, проживающие в одной квартире, расходуют больше ресурсов, чем, например, трое, поэтому такие квартиры сразу вызывают подозрение.

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