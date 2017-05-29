Число обратившихся за загранпаспортом псковичей выросло в два раза

15:34, 29 мая 2017, ПАИ

С начала 2017 года 4 тысячи 54 жителя Псковской области обратились за оформлением загранпаспорта, рост за четыре месяца составил 55%. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Олег Панкевич на пресс-конференции 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Олега Панкевича, рост существенный. «Возможно, основная причина - 30% скидка при оформлении загранпаспорта через портал госуслуг. Это стало доступно с 14 апреля, и уже с этого момента скидкой воспользовались порядка 1800 граждан», - предположил он и пояснил, что оплата в этом случае производится электронным способом. «Это существенные средства, например, при оформлении паспорта на 10 лет (биометрического) сумма скидки составляет порядка 1000 рублей», - продолжил он.

Возросший интерес к оформлению загранпаспортов Олег Панкевич также связал с тем, что появилась возможность ездить в страны, которые раньше были закрыты по соображениям безопасности.

Он также добавил, что через несколько месяцев оформить загранпаспорт нового образца можно будет через Многофункциональный центр, пока там оформляют только загранпаспорта старого образца.

«Нагрузка на сотрудников будет возрастать, но мы используем резервы и не допустим роста недовольства со стороны граждан», - заключил представитель ведомства.