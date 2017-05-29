Более 15 тысяч жителей Псковской области сообщили о наличии второго гражданства

14:52, 29 мая 2017, ПАИ

Более 15 тысяч жителей Псковской области уведомили миграционные органы о наличии второго гражданства, кроме российского, сообщил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Олег Панкевич на пресс-конференции 29 мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Олега Панкевича, у жителей региона, в качестве второго, преобладает гражданство стран Прибалтики, в основном – Эстонии.

Он также обратил внимание, что тем, кто находится за границей, нужно будет сообщить о втором гражданстве при въезде в Россию.