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Спорт

Псковичи стали призерами II этапа Кубка России по бадминтону среди спортсменов с особенностями здоровья

Псковичи стали призерами II этапа Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в городе Новочебоксарске (Чувашия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото csppskov.ru

Эдуард Барканов завоевал «бронзу» в мужской одиночной категории и «серебро» в парной категории. Среди женщин в тех же категориях Екатерина Огинская заняла второе и первое места, соответственно.

Ранее, 17-18 марта, в Санкт-Петербурге проходил I этап Кубка России по бадминтону среди лиц с ПОДА, где Эдуард Барканов и Екатерина Огинская также выступили достойно, добавили в Центре спортподготовки.

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