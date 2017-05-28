Псковичи стали призерами II этапа Кубка России по бадминтону среди спортсменов с особенностями здоровья

16:35, 29 мая 2017, ПАИ

Псковичи стали призерами II этапа Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в городе Новочебоксарске (Чувашия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Эдуард Барканов завоевал «бронзу» в мужской одиночной категории и «серебро» в парной категории. Среди женщин в тех же категориях Екатерина Огинская заняла второе и первое места, соответственно.

Ранее, 17-18 марта, в Санкт-Петербурге проходил I этап Кубка России по бадминтону среди лиц с ПОДА, где Эдуард Барканов и Екатерина Огинская также выступили достойно, добавили в Центре спортподготовки.