«Территорией огня» станет Гдовский район с 1 по 9 июня

17:03, 29 мая 2017, ПАИ

С 1 по 9 июня на хуторе «Утешение» на берегу Чудского озера в деревне Ветвенник Гдовского района состоится эко-фестиваль прикладных искусств «Территория огня» 2017. Об этом сообщает на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

По словам организаторов, это мероприятие для тех, «кто любит творить, кто хочет научиться работать со стеклом, глиной и металлом, кто хочет увидеть, как создают свои работы профессиональные художники, кто не боится экстремальных условий и желает узнать, как же в таких условиях можно продуктивно работать, и для всех, кто любит отдыхать на природе в отличной компании».

Участников фестиваля ждут многочисленные мастер-классы по работе с материалами, в том числе с металлическим и стекольным вторсырьем, детская программа, презентации и лекции от участников, профессиональных художников из разных стран, открытые семинары по строительству бутылочной стены, склейке и шлифовке стекла и камня, огненная керамическая скульптура, ярмарка эксклюзивных вещей.

К участию приглашаются профессиональные художники стекольщики, керамисты, металлисты, художники по дереву и дизайнеры, музыканты.

Завершится фестиваль выставкой итоговых работ участников фестиваля и городским эко-крафт маркетом. Выставка «Стекло и керамика в пейзаже» пройдёт 10-12 июня на Елагином острове в Санкт-Петербурге.